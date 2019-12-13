İngiltere'de sandıktan evlilik yüzüğü çıktı

İngiltere'nin Genel Seçim'de ilginç bir olay yaşandı. Manchester şehrinin Timperley ilçesinde bir okulda oy sayımı sırasında sandık görevlilerinin açtığı oy sandığından evlilik yüzüğü çıktı. Trafford Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından evlilik yüzüğünü düşüren seçmenin belediyeye başvurmasını istedi.

İngiltere'de dün gerçekleşen genel seçim sonrasında Manchester şehrinin Timperley ilçesinde Cloverlea İlköğretim Okulu'nda oy sayımı sırasında görevlileri hayrete düşüren olay yaşandı. Oy tasnifi için sandığı açan görevliler, içerisinde bir adet evlilik yüzüğü buldu. Oy pusulasını sandığa atarken bir kişinin parmağından düştüğü tahmin edilen yüzüğün sahibinin bulunması için görevliler harekete geçti. İlçenin bağlı bulunduğu Trafford Belediye Başkanlığı, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili bilgi vererek yüzüğün sahibinin arandığını duyurdu. Belediyenin resmi hesabından yayınlanan paylaşımda, "Yüzüğün sahibini eksik halkayla tekrar bir araya getirmek istiyoruz. Yüzüğün tarif edilebilmesi için kendine özgü özellikleri var. Bu yüzden sizin olduğunu düşünüyorsanız lütfen arayın" denildi.