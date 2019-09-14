Son Dakika Haberleri: İngiltere'de saraydan altın klozet çalındı
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İngiltere'de saraydan altın klozet çalındı

42 dakika önce

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozetin çalındığı belirtildi.

İngiltere'de saraydan altın klozet çalındı, System.String[]

İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu saraydan değeri 1 milyon sterlini geçen altın klozetin çalındığı belirtildi.

İngiliz basınına göre, olay gece saat 04.50 sıralarında Blenheim Sarayı'nda meydana geldi.

Binaya giren kişiler, bir sergi kapsamında saraya getirilen ve tamamen işler haldeki "Amerika" adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan polis yetkilisi Jess Milne, kurulu haldeki klozetin yerinden sökülmesinin "ciddi zarara ve su baskınına yol açtığını" söyledi.

En az iki aracın kullanıldığı olayla ilgili 66 yaşındaki bir kişi gözaltına alınsa da klozet henüz bulunamadı.

Blenheim Sarayı'ndan yapılan açıklamada da "öngörülemeyen bir olay" nedeniyle binanın bugün yerel saatle 14.00'a (TSİ 16.00) kadar kapalı olacağı belirtildi.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın sergisinin bir parçası olan klozet, 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Kullanım 3 dakikayla sınırlandırılırken kapıda da korumalar beklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a da teklif edilen ve değeri 1 milyon sterlini geçen klozet, perşembe günü Blenheim Sarayı'nda sergilenmeye başlanmıştı.

18. yüzyıl dönemi yapılarından Blenheim Sarayı, Londra'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Oxford kenti yakınlarında yer alıyor.

Eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu ve büyüdüğü sarayda düzenli olarak sergiler gerçekleştiriliyor.

Churchill, İngiltere, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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