İngiltere'de seçim arifesi: Boris Johnson son anketlerde önde, peki senaryolar ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de seçim arifesi: Boris Johnson son anketlerde önde, peki senaryolar ne? - Son Dakika Dünya

İngiltere'de seçim arifesi: Boris Johnson son anketlerde önde, peki senaryolar ne?

6 saat önce

Son yayınlanan anket çalışması Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 6 puan farkla, en yakın siyasi rakibi olan Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin önünde olduğunu gösteriyor. Peki ülkedeki senaryolar neler?

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İngiltere, 12 Aralık Perşembe günü erken genel seçimlere gidiyor. Son yayınlanan anket çalışması Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 6 puan farkla en yakın siyasi rakibi olan Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin önünde olduğunu gösteriyor.


Reuters tarafından ICM araştırma şirketine yaptırılan ankette Muhafazakarlar yüzde 42 oranında oy alırken İşçi Partisi yüzde 36'da görülüyor. Bu sonuçlar bir önceki ICM anket sonuçlarına kıyasla halkın tercihlerinde son bir haftada değişiklik olmadığını anlatıyor.

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Boris Johnson, İşçi Partisi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:16 
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