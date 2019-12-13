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İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor
7 saat önce
Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Corbyn istifa edeceğini açıkladı
İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı.
Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. İşçi Partisi 2017'de 262 sandalye kazanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:01
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