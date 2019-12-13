İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor - Son Dakika Dünya

İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor

7 saat önce

Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Corbyn istifa edeceğini açıkladı

İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor, System.String[]

İngiltere'de İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa edeceğini açıkladı.


Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. İşçi Partisi 2017'de 262 sandalye kazanmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle

İşçi Partisi, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa kararı aldı
İngiltere'de seçimi kazanan Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz Avrupa'da en fazla kadın cinayeti işlenen ülke Romanya oldu Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak

Son Dakika Haberleri
16:03 Polisi yaralayıp kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika Haber
16:03 Rusya'da sanayi sitesinde büyük yangın - Son Dakika Haber
16:02 İnsan ve doğa kaynaklı CO2 emisyonları ayırt edilmeden küresel ısınma kontrol edilemez - Son Dakika Haber
16:02 Ceren'in katili 'iyi hal'den yararlanamayacak - Son Dakika Haber
16:00 Başkan Bulut Çocuk meclisi üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:12:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]