Son Dakika › Dünya › İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor - Son Dakika Dünya
İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor
6 saat önce
Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.
Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Corbyn istifa edeceğini açıkladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:03
Son Dakika Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partinin Kurucular Kurulu listesi ortaya çıktı İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa kararı aldı Davutoğlu'nun tanıtım programında en çok ve en az kullandığı kelimeler dikkat çekti Karısını kendi yatağında başka bir adamla basan şahıs kurşun yağdırdı!