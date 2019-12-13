İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor - Son Dakika Dünya

İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor

6 saat önce

Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

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Mutlak çoğunluğu elde ettiği kesinleşen Başbakan Boris Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 191 sandalyede kalarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. Corbyn istifa edeceğini açıkladıView on euronews

İngiltere'de seçim hezimeti yaşayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn görevini bırakıyor

Boris Johnson, İşçi Partisi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:03 
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