Son Dakika Haberleri: İngiltere'de seçim kampanyası resmen başladı: Liderler ne mesaj veriyor?
Son Dakika Dünya İngiltere'de seçim kampanyası resmen başladı: Liderler ne mesaj veriyor?

İngiltere'de seçim kampanyası resmen başladı: Liderler ne mesaj veriyor?

7 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak seçim kampanyası döneminin başlangıcını ilan etti. Ancak bu görüşmeden bir saat sonra, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı istifasını sundu

İngiltere'de seçim kampanyası resmen başladı: Liderler ne mesaj veriyor?, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak seçim kampanyası döneminin başlangıcını ilan etti.


Ancak bu görüşmeden bir saat sonra, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı Alun Cairn istifasını sundu.

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Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28 
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