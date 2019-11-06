İngiltere'de seçim kampanyası resmen başladı: Liderler ne mesaj veriyor?
7 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak seçim kampanyası döneminin başlangıcını ilan etti. Ancak bu görüşmeden bir saat sonra, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı istifasını sundu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe Elizabeth ile buluşarak seçim kampanyası döneminin başlangıcını ilan etti.
Ancak bu görüşmeden bir saat sonra, bir tecavüz davasını sabote ettiği öne sürülen yardımcısı hakkında yalan söylemekle suçlanan Galler Bakanı Alun Cairn istifasını sundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:28
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