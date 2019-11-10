Son Dakika Haberleri: İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı
Son Dakika Dünya İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı

İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı

7 saat önce

İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı

İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı, System.String[]

İngiltere'nin orta ve kuzeyinde yaşanan sağanak yağışların ardından gelen sel baskınları büyük maddi zarara neden oldu. Bir aylık yağış miktarını 24 saatten az bir sürede alan bölgelerde birçok köy botlar ve traktörlerle tahliye edildi.


Yağışların devam edeceği ülkede geçen cuma bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetmişti. Rekor yağışlar nedeniyle özellikle Don nehrindeki su seviyesinin hızla artması civar yerleşkeleri tehlikeye soktu.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu Fransa'da üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı ve AB sorumludur Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de sel baskınları: Ülkenin orta ve kuzey bölgelerine bir aylık yağış bir günde yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]