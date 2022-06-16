İngiltere'de sıcak hava dalgası etkili oluyor

İngiltere'de başkent Londra dahil ülkenin güneydoğu ve doğusunun sıcak hava dalgası altında olduğu ve termometrelerin 35 santigrat dereceyi göstereceği belirtildi.

Çarşambadan beri etkisini gösteren hava sıcaklığının yarın 35 dereceyi bulması beklenirken, sıcak hava etkisini pazar yağacak yağmurla kaybedecek.

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, "Güney İngiltere'de açık gökyüzü ve oldukça kuru zemin koşullarımız var. Ayrıca, büyük sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın güneyinden özellikle de İberya'dan daha sıcak havalar geliyor. Bu da cuma göreceğimiz türde bir artışa yol açıyor." dedi.

Birkaç gün daha sıcaklıkların görüleceğini kaydeden Madge, "Şu anda, bazı belirsizlikler olsa da hava sıcaklıklarının cuma zirveye çıkacağını ve ardından cumartesi büyük ölçüde daha serin bir gün içinde olacağımızı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından Dr. Agostinho Sousa da seyahatlerde kişilerin yanlarında su bulundurmaları, gölgede yürümeleri, güneş kremi sürmeleri ve gün içinde spor yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de en yüksek hava sıcaklığı 35 santigrat derece ile Haziran 1976'da kaydedilmişti.