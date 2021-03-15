İngiltere'de şiddete uğrayan kadınların yüzde 71'i evlerinde katledildi - Son Dakika

2020 yılında 188 kadın cinayeti işlenirken cinayetlerin 61'inin kadının eşi tarafından gerçekleştiği gerçekleştirildi. Cinayet kurbanı kadınların yüzde 71'i ise evlerinde katledildi.

İngiltere'de Sarah Everard cinayetinin ardından, kadın cinayetleri hem İngiltere hem de dünya basınında yeniden gündem oldu. İngiltere İstatistik Ofisi (ONS) ise, 2019-2020 yılında elde verileri yayınladı. Elde edilen verilere göre, 2019-2020 yılında 188 kadın cinayeti işlenirken cinayetlerin yüzde 71'inin evde gerçekleşti. ONS'nin raporunda İngiltere'de bir yıl içinde 188 kadın cinayeti işlendiği, cinayetlerin 61'inin (yüzde 32'sinin) kadının partneri tarafından işlendiği bilgisi yer aldı.

İngiltere İstatistik Ofisinin bir yıl içinde kasıtlı veya kasıtsız işlenen kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, işlenen cinayetlerin 51'inin keskin aletlerle, 19'unun keskin ucu olmayan sert cisimlerle, 20'sinin şiddet sonucu, 32'sinin boğularak, 7'sinin yakılarak, 6'sının silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. ONS'un raporuna göre, 47 cinayetin diğer ve bilinmeyen yöntemlerle işlendiği belirtilirken 3 kişinin ise trafikte cinayet kurbanı olduğu belirtildi.

ONS'in raporuna göre aynı yıl işlenen cinayetlerde kadınların 36'sının 25-34 yaş aralığında, 34'ünün ise 35-44 yaş aralığında olduğu belirtildi. Öldürülen kadınlardan 45-56 yaşlarında 24 kişinin, 55-64 yaşlarından 22 kişinin ve 75 yaşının üzerinde olan 25 kadının öldürüldüğü belirtildi.

KADINLAR EN ÇOK EŞ VE AİLELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ulusal İstatistik Ofisi, 2019-2020 yılı içinde işlenen 188 kadın cinayetinin 61'inin eşi tarafından, 24'ünün yabancı biri tarafından, 17'sinin arkadaş veya bir tanıdık tarafından, 18'inin ise anne veya babası tarafından öldürüldüğünü belirtti. ONS aynı zamanda cinayet kurbanı 188 kadından 5'inin çocukları tarafından, 2'sinin ise akrabaları tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

İşlenen cinayetlerin nedenine ilişkin soruşturmaların verilerine göre, 60'ının kavga, intikam ve öfke kaybı ile gerçekleştirildi. Aynı zamanda İngiltere'de işlenen cinayetlerin 133'ü (yüzde 71'inin) evde gerçekleştirilirken 13'ünün otel veya bakım evi gibi konaklama yerlerinde, 20'sinin sokakta ve toplumsal alanlarda gerçekleştiği belirtildi.

HER ÜÇ GÜNDE BİR 1 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan İngiltere'de geçen hafta Observer gazetesi, kadın cinayetlerine ilişkin hazırladığı haberde, İngiltere'nin 10 yıllık kadın cinayetleri raporunu inceledi. İngiltere'de 2009 ile 2018 yılları arasında toplamda bin 425 kadının öldürüldüğünü belirten Observer, bu rakamlarla 10 yıl boyunca üç günde bir kadın öldürüldüğünü aktardı. Observer, ev içi istismarların büyüdüğünü söyleyerek, 2016 yılından bu yana kaydedilen aile içi istismarlarla ilgili suçların yüzde 63 arttığını söyledi.

HER YIL 2 MİLYON KİŞİ AİLE İÇİ İSTİSMARA MARUZ KALIYOR

Salgının aile içi suçlar üzerindeki etkisinin henüz belirlenemediğini söyleyen Observer, hükümetin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadele için 19 milyon sterlinlik söz verdiğini ancak sürdürülebilir hizmet sağlanabilmesi için 393 milyon sterlin gerektiğini aktardı. Haberde Birleşik Krallık genelinde her yıl en az 2 milyon kişinin aile içi istismara maruz kaldığı belirtilirken, İngiltere hükümetinin 10 yıl içinde işlenen bin 425 kadın cinayetinden yalnızca aile içinde gerçekleşen cinayetleri "kadın cinayeti" olarak adlandırdığı belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)