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İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

18.02.2022 17:59

İngiltere ve Galler'i etkisi altına alan şiddetli Eunice Fırtınası, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer acil durumlar dışında halka "evde kalmaları" çağrısında bulundu.

İngiltere ve Galler'i etkisi altına alan şiddetli Eunice Fırtınası, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer acil durumlar dışında halka "evde kalmaları" çağrısında bulundu.

Başkent Londra'da fırtına nedeniyle vatandaşların yolda yürümekte zorluk çektiği ve bazı ağaçların ise yola devrildiği görüldü.

Meteoroloji Kurumu, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksama, elektrik kesintileri ve mobil kapsama kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Havacılık alanında araştırmalar yürüten Cirium şirketi de fırtına nedeniyle İngiltere'ye veya İngiltere'den en az 436 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Fırtına sebebiyle bazı seferlerin iptal olması sonucu başkent Londra'da tren istasyonlarında yoğunluk yaşandı. Galler'de ise tüm tren seferleri durduruldu.

Yetkililer, vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmeleri ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

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England, Fırtına, Galler, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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