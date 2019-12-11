İngiltere'de şiddetli rüzgar kamyon polis aracının üzerine devrildi - Son Dakika
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İngiltere'de şiddetli rüzgar kamyon polis aracının üzerine devrildi

6 saat önce

İngiltere'de şiddetli rüzgar Kamyon polis aracının üzerine devrildiVIDEO YOK-Devrilen kamyona müdahale eden polislerin aracına kamyon devrildiİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin kuzeyinde sert esen rüzgarlar nedeniyle bir kamyon, polis arabasının üzerine devrildi.

İngiltere'de şiddetli rüzgar Kamyon polis aracının üzerine devrildi

VIDEO YOK

-Devrilen kamyona müdahale eden polislerin aracına kamyon devrildi

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin kuzeyinde sert esen rüzgarlar nedeniyle bir kamyon, polis arabasının üzerine devrildi. Yaşanan o an trafik kamerasınca kaydedildi.

İngiltere'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgarlar birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Otoyolda devrilen bir kamyona müdahale için bölgeye giden polis ekibi de büyük bir kaza atlattı. Devrilen kamyon için araçlarından inen polisler çalışma yaptıkları sırada, seyir halindeki bir başka kamyon polis aracının üzerine devrildi. Kimsenin yaralanmadığı o kazayı trafik kamerası kaydetti.

Araçlarının üzerine kamyon devrilen polis memuru telsizden 'A1 yolunu kapatmalıyız, bir kamyon devriye aracımın üstüne devrildi. Daha dün cilalatmıştım' diye anons geçerek merkezden destek talep etti.

İngiltere'de şiddetli rüzgar kamyon polis aracının üzerine devrildi

İngiltere, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:22 Kaynak: DHA
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