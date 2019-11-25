Son Dakika Haberleri: İngiltere'de sinema zincirleri çete savaşlarını anlatan filmi gösterimden kaldırdı
Son Dakika Güncel İngiltere'de sinema zincirleri çete savaşlarını anlatan filmi gösterimden kaldırdı - Son Dakika

İngiltere'de sinema zincirleri çete savaşlarını anlatan filmi gösterimden kaldırdı

6 saat önce

İngiltere'de iki sinema zinciri, bir gösterim sırasında çıkan kavga nedeniyle çete savaşlarını konu alan ve BBC'nin de destek verdiği Blue Story filminin gösterimini durdurdu.

İngiltere'de sinema zincirleri çete savaşlarını anlatan filmi gösterimden kaldırdı, System.String[]

İngiltere'de iki sinema zinciri, bir gösterim sırasında çıkan kavga nedeniyle çete savaşlarını konu alan ve BBC'nin de destek verdiği Blue Story filminin gösterimini durdurdu.

Star City sinema salonlarının bağlı olduğu Vue Sinema'dan yapılan açıklamada, filmin gösterimden kaldırıldığı belirtilerek "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her zaman birinci önceliğimiz olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Vue Sinema'nın ardından Showcase de aynı gerekçeyle filmi salonlarında göstermeyeceğini duyurdu.

Filme destek veren BBC'den yapılan açıklamada, olayın dehşetle karşılandığı belirtilerek filmin "çete şiddetinin gereksizliğini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu" ifade edildi.

Cumartesi akşamı Birmingham kentindeki bir gösterim sırasında iki grup arasında kavga çıkmıştı. Palaların kullanıldığı ve 7 polisin yaralandığı kavgada aralarında 13 ve 14 yaşında çocukların olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

İki yakın arkadaşın farklı çetelerde karşı karşıya gelmesini anlatan film, 22 Kasım'da gösterime girmişti.

İngiltere, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
(Özel) Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:45:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de sinema zincirleri çete savaşlarını anlatan filmi gösterimden kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]