İngiltere'de sinema zincirleri çete savaşlarını anlatan filmi gösterimden kaldırdı

İngiltere'de iki sinema zinciri, bir gösterim sırasında çıkan kavga nedeniyle çete savaşlarını konu alan ve BBC'nin de destek verdiği Blue Story filminin gösterimini durdurdu.

Star City sinema salonlarının bağlı olduğu Vue Sinema'dan yapılan açıklamada, filmin gösterimden kaldırıldığı belirtilerek "Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her zaman birinci önceliğimiz olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Vue Sinema'nın ardından Showcase de aynı gerekçeyle filmi salonlarında göstermeyeceğini duyurdu.

Filme destek veren BBC'den yapılan açıklamada, olayın dehşetle karşılandığı belirtilerek filmin "çete şiddetinin gereksizliğini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu" ifade edildi.

Cumartesi akşamı Birmingham kentindeki bir gösterim sırasında iki grup arasında kavga çıkmıştı. Palaların kullanıldığı ve 7 polisin yaralandığı kavgada aralarında 13 ve 14 yaşında çocukların olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

İki yakın arkadaşın farklı çetelerde karşı karşıya gelmesini anlatan film, 22 Kasım'da gösterime girmişti.