İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif - Son Dakika

İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif

26.12.2020 21:53
İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif, System.String[]

İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) mutasyon geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Dover kentinde oluşan TIR kuyruğunda bekleyen sürücülerin 36'sında koronavirüs tespit edildi.

İngiltere'de koronavirüsün (Covid-19) mutasyon geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Dover kentinde oluşan TIR kuyruğunda bekleyen sürücülerin 36'sında koronavirüs tespit edildi.

İngiltere'de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından, Fransa'nın sınırları kapatmasıyla Dover kentinde binlerce TIR'lık kuyruk oluştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 15 bin 526 koronavirüs testinin yapıldığını ve 36 sürücüde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Hala 1600 TIR'ın Fransa'ya geçiş için beklediği ifade edildi.

TIR KUYRUĞU DAĞILIYOR

Shapps, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabırları için Kent'teki tüm nakliyecilere ve Fransa sınırı aniden kapandıktan sonra yorulmadan yardım eden herkese teşekkür ederim" dedi ve 4 bin 500'den fazla TIR'ın Fransa'ya doğru yola çıktığını duyurdu.


İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif
İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif
İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif
İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif

Koronavirüs, İngiltere, Fransa, Tır, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'de sınırında bekleyen 36 sürücünün testi pozitif - Son Dakika Dünya


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