İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı - Son Dakika Dünya

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

18 dakika önce

İngiltere'nin en büyük süpermarket zinciri Tesco, siyahlar için yara bandı satmaya başladı.

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı, System.String[]

Tesco siyahın farklı tonlarındaki yara bandını, ABD'de geçen yıl siyahlar için yara bandı satıldığını yeni öğrenen bir kişinin attığı ve yarım milyondan fazla kişinin beğendiği duygusal bir Twitter mesajından ilham alarak geliştirdi.

Şirket, 741 şubesinde bugünden itibaren satışa sunulan yara bantları için "ırksal ve etnik kapsayıcılık için önemli bir adım" diye niteledi.

'Gözyaşlarımı zor tutuyorum'

ABD'de "ırksal adalet" alanında çalışmalar yürüten Race Forward adlı örgütün başkan yardımcısı Dominique Apollon, geçen yıl deri rengiyle uyumlu yara bandını taktıktan sonraki duygularını bir dizi Twitter mesajıyla paylaşmış ve "Gözyaşlarımı zor tutuyorum" demişti.

45 yaşındaki Apollon "Güneşin etrafında 45 kez döndüm ama kendi ten rengimde bir yara bandına sahip olma duygusunu ilk kez yaşadım. Bir aidiyet duygusu hissettim. Bana değer verildiğini hissettim. Derimizin renginden hâlâ nefret edildiği, korkulduğu sayısız örneği hatırlattığı için çocukluğum ve deri rengi farklı olan milyonlarca çocuk için üzüldüm" diye konuşmuştu.

Twitter'da bazı kullanıcılar, "alt tarafı bir yara bandı" diyerek, "yapay" bir tartışma yaratıldığını savundu.

Kimi kullanıcılar ise yara bantlarını "siyahların kolektif hafızalarında yeri olan bir simge" diye tanımladı.

Bazı yorumlarda kimilerinin ırklarının farkına çocukluklarında beyazların ten rengi için tasarlanmış yara bantlarını kullanırken vardığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Apollon, Twitter, Tesco, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:37 
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