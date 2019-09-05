İngiltere'de siyasi krize yol açan Brexit: Bundan sonra ne olacak?
3 saat önce
İngiltere'de Brexit'in yarattığı siyasi ve anayasal kriz devam ediyor. Kritik son gelişmelerin ardından şimdi ne olacak?
İngiltere'de Brexit'in yarattığı siyasi ve anayasal kriz devam ediyor. Kritik son gelişmelerin ardından şimdi ne olacak?
İlk olarak Parlamento Brexit tarihinin 31 Ock 2020'ye kadar uzatılmasının talep edilmesini sağlayacak bir tasarıyı oylayacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08
Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip