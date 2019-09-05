İngiltere'de siyasi krize yol açan Brexit: Bundan sonra ne olacak?

İngiltere'de Brexit'in yarattığı siyasi ve anayasal kriz devam ediyor. Kritik son gelişmelerin ardından şimdi ne olacak?



İlk olarak Parlamento Brexit tarihinin 31 Ock 2020'ye kadar uzatılmasının talep edilmesini sağlayacak bir tasarıyı oylayacak.