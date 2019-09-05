Son Dakika Haberleri: İngiltere'de siyasi krize yol açan Brexit: Bundan sonra ne olacak?
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İngiltere'de siyasi krize yol açan Brexit: Bundan sonra ne olacak?

3 saat önce

İngiltere'de Brexit'in yarattığı siyasi ve anayasal kriz devam ediyor. Kritik son gelişmelerin ardından şimdi ne olacak?

İngiltere'de siyasi krize yol açan Brexit: Bundan sonra ne olacak?, System.String[]

İngiltere'de Brexit'in yarattığı siyasi ve anayasal kriz devam ediyor. Kritik son gelişmelerin ardından şimdi ne olacak?


İlk olarak Parlamento Brexit tarihinin 31 Ock 2020'ye kadar uzatılmasının talep edilmesini sağlayacak bir tasarıyı oylayacak.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08 
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