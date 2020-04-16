İngiltere'de sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kısıtlamaları kaldırılması için 5 koşulun sağlanması gerekiyor" dedi.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok Avrupa ülkesi sokağa çıkma yasağı ilan etti. İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 hasta daha uzatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüs salgını ile başa çıkabilmek için ülkedeki sokağa çıkma yasağına en azından 3 hafta daha devam edileceğini duyururken, önlemlerin gevşetilmesinin halk sağlığına ve ekonomiye zarar verme riski taşıdığını açıkladı. Raab, "Enfeksiyon oranımız hala ihtiyacımız olduğu kadar düşük değil" ifadelerini kullanırken, "Tünelin sonunda ışık var, ancak şu anda bu salgının hem hassas hem de tehlikeli bir aşamasındayız. Yürüttüğümüz önlemleri gevşetmek için acele edersek, tüm fedakarlıkları ve yapılan tüm ilerlemeleri riske atabiliriz" dedi.



"Kısıtlamaları kaldırılması için 5 koşulun sağlanması gerekiyor"



Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'de korona virüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sosyal hayattaki kısıtlamaların kaldırılması için 5 koşulun sağlanması gerektiğini dile getirirken, bu koşulların neler olduğunu açıkladı. Raab, İngiltere'deki günlük ölüm hızında "sürekli ve tutarlı" bir düşüşün görülmesi, enfeksiyon oranının "yönetilebilir seviyelere" düştüğünü gösteren güvenilir verilerin sağlanması gerektiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı, ayrıca testlerin ve Kişisel Koruyucu Donanımların talebi karşılayabilecek düzeyde olması ve teminini sağlanabilmesi, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) bu süreçle başa çıkabileceğinden emin olunması gerektiğini vurguladı. Bakan, 5 koşuldan sonuncusun ise herhangi bir düzenlemenin ikinci bir sıçrayış riskini getirmeyeceğinden emin olmak olduğunu açıklarken, bu süreçte ulusal çabanın birlikte sürdürülmesi gerektiğini, hükümetin yapması gerekenlere odaklanmaya devam edeceğini aktardı.



İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 103 bin 93'e, hayatını kaybedenler ise 13 bin 729'a ulaştı. - LONDRA