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İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı - Son Dakika

İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı

23.06.2021 14:12
İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı, System.String[]

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery, korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hastanelerde solunum cihazına bağlı hasta sayısının bir haftada yüzde 41 arttığını açıkladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery, korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle hastanelerde solunum cihazına bağlı hasta sayısının bir haftada yüzde 41 arttığını açıkladı.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Sağlayıcıları Başkan Vekili Saffron Cordery'den solunum cihazına bağlı Covid-19 vaka sayılarında artış yaşandığı uyarısı geldi. Cordery yaptığı açıklamada, solunum cihazına bağlı Covid-19 hasta sayısının bir hafta içinde yüzde 41 arttığını belirterek, İngiltere'de 227, İskoçya'da ise 18 hastanın solunum cihazına bağlı tedavi gördüğünü aktardı. Bu artışın Covid-19'un sağlık hizmetlerini etkilediğinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Cordery, Covid-19 vakalarının ve acil bakım talebinin artmasıyla NHS'nin büyük bir baskı altına gireceğini ifade etti. Cordery, "Grip ve solunum yolu virüsleri gibi kışın gördüğümüz tüm olağan unsurların yanı sıra kış boyunca daha fazla artış yaşarsak önemli bir zorlukla karşı karşıya kalacağımızdan gerçekten endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İKİ DOZ AŞI OLMANIN CİDDİ HASTALIKLARA KARŞI YÜKSEK DÜZEYDE KORUMA SAĞLADIĞI ARTIK ÇOK AÇIK"

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Imperial College Üniversitesi'nde görevli Epidemiyolog Profesör Neil Ferguson ise yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarına oranla hastaneye yatış ve ölüm sayılarının düşük olduğunu belirterek, Covid-19 aşılarının insanları hastalıktan korumadaki yüksek etkinliğinin kanıtlandığını kaydetti. Ferguson, " AstraZeneca, Moderna veya Pfizer'dan iki doz aşı olmanın ciddi hastalıklara karşı yüksek düzeyde koruma sağladığı artık çok açık. İnsanlar aşı olduktan sonra yine enfekte olabilirler, fakat tek doz aşı bile enfeksiyona karşı yüzde 80-90 oranında koruma sağlıyor" dedi.

İngiltere'de özellikle Covid-19'un Delta mutasyonu kaynaklı enfeksiyonun okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere aşılanmamış gruplarda yoğunlaştığını belirten Ferguson, "Maalesef bu tablo önümüzdeki birkaç ay içinde ortaya çıkacak olan 3. dalgayı atlatana kadar birkaç hafta daha devam edecek" dedi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı

Koronavirüs, England, İskoçya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de solunum cihazına bağlı hasta sayısı yüzde 41 arttı - Son Dakika


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