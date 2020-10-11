İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü

11.10.2020 19:09
İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 42 bin 825'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 872 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 603 bin 716'ya yükseldi.

Son 24 saatte 285 bin 15 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 24 milyon 640 bin 915 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 837 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

"İngiltere tehlikeli bir noktada"

Salgında günlük vaka sayısının 10 binin üzerine çıkması yetkilileri endişelendirdi.

Hükümetin sağlık danışmanı Prof. Dr. Peter Horby, "İngiltere vaka sayılarının ve hastaneye başvuruların artışı nedeniyle tehlikeli bir noktada. Ulusal karantina önlemi olasılıklar arasında ancak bu ihtimalden kaçınmak için herkes elinden geleni yapmalı." dedi.

Horby, Kovid-19 nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bazı hastanelerin baskı altında olduğunu belirterek, yoğun bakım yataklarının dolmasının uzun sürmeyebileceği uyarısında da bulundu.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe giren yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarılmıştı.

İngiltere, Eylül, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi BAE yine Türkiye'yi hedef aldı: Türk ordusunun Katar'daki varlığı bölge için istikrarsızlık unsuru Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk verilere göre Ersin Tatar yarışı önde götürüyor         
18:25
Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı Kontrolden çıkan kamyonet önce gelin arabasına sonra başka bir araca çarptı: 4 yaralı         
17:47
Sergen Yalçın futbolcularını uyardı: Böyle devam edersek 10. haftayı göremeyiz Sergen Yalçın futbolcularını uyardı: Böyle devam edersek 10. haftayı göremeyiz         
16:30
DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder         
16:22
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada         
13:10
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 19:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 872 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei