İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 450 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 206 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495, toplam can kaybı ise 55 bin 230 olarak duyuruldu.