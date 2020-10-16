İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka

16.10.2020 19:05
İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 659 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 689 bin 257'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 659 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 689 bin 257'ye yükseldi.

Avrupa'da birçok ülkede korona virüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 659 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 689 bin 257'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 136 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 43 bin 429'a yükseldi. Hükümet verilerine göre İngiltere'de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı düne göre 3 bin 321 kişi, Çarşamba gününe göre ise 4 bin 65 kişi azaldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba gününden bu yana sabit kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson günlük verilerin açıklanmasından sonra yaptığı basın toplantısında yeni yerel kısıtlamaları kabul ederek, hükümetle birlikte çalışan belediye başkanlarına teşekkür etti. En yüksek seviyede kısıtlamaların uygulandığı Liverpool'un Belediye Başkanı Steve Rotheram ve kısıtlamaların bir kademe daha ağırlaştırıldığı Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın kurallara uymak konusunda hükümete yardımcı olduğunu aktaran Johnson, üçüncü kademe kısıtlamalara geçmek istemeyen Manchester Belediye başkanı Andy Burnham'ı "tamamen anladığını" ifade etti. Johnson, Greater Manchester ile henüz bir anlaşmaya varmadığını ifade ederek, yerel kısıtlamalar konusunda vazgeçilmeyeceğini açıkladı. Vakaların son 9 günde ikiye katlandığını vurgulayan Başbakan Johnson, zamanın çok önemli olduğunu ve Manchester Belediyesi ile anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi. Mümkünse ulusal bir tecritten kaçınmak istediğini söyleyen Johnson, vaka sayılarının düşük olduğu bölgelere yerel kısıtlama getirilmesini gerekli görmediğini ifade etti.

Başbakan Johnson, yüksek kademe kısıtlamalara sahip bölgelerde hızlı test kitlerinin kullanımının öncelikli olacağını aktardı. İngiliz Başbakan, son haftalarda bazı hızlı testlerin oldukça etkili olduğunu dile getirerek, hızlı kitlerin bakım evlerindeki vatandaşlarda ve öğrencilerde kullanılabileceğini, dolayısıyla eğitime devam etmenin kolaylaşacağını ifade etti. Johnson, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için yapılacak en önemli şeyin pozitif test edilen kişilerin kendilerini izole etmeleri olduğunu hatırlattı. - MANCHESTER

İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka
İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka
İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka

Koronavirüs, Manchester, İngiltere, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 659 vaka - Son Dakika

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