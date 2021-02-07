- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka - Son Dakika

- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

07.02.2021 21:49

- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 945 bin 680'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 bin 845 vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 3 milyon 945 bin 680'e ulaştığı bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde 373 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 112 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 karşı toplu aşılamalarının başlamasından bu yana 12 milyon kişinin aşılandığını belirtti.

Oxford-AstraZeneca aşısı yeni türe karşı daha az koruma sağlıyor

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan türüne karşı etkinliğinin incelendiği bir denemede, aşının yeni türe karşı "minimum koruma" sağladığı öne sürüldü.

Oxford Üniversitesi'nden aşı geliştirici Profesör Sarah Gilbert yaptığı açıklamada, mevcut aşıların bazı virüs çeşitlerine karşı etkinliğinde azalma olduğunu aktardı.

İngiltere'nin Aşı Bakanı Nadhim Zahawi ise yaptığı açıklamada, yeni türlerle mücadele edebilmek için aşıların güçlendirilmesi gerekebileceğini belirtti.

50'den fazla çalışanı olan işletmelere hızlı sonuç veren Covid-19 testi sağlanacak

İngiltere hükümeti, karantina sırasında evden çalışamayan işçiler için, iş yerlerine hızlı sonuç veren Covid-19 testlerinin sağlanacağını duyurdu. Uygulama ile 50'den fazla çalışanı olan işletmelere 30 dakikadan daha kısa sürede sonuç veren testlerin gönderileceği belirtildi.

- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka
- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka
- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka
- İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere'de son 24 saatte 15 bin 845 vaka - Son Dakika


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