İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 34 bin 796'ya yükseldi.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İngiltere'de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeniyle 160 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 34 bin 796'ya ulaştığı bildirildi. Bakanlık, ülkede 2 bin 711 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 246 bin 406'ya yükseldiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı, İngiltere'de bugüne kadar toplam 2 milyon 682 bin 716 korona virüs testi yapıldığını açıkladı.



Öte yandan, İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. - LONDRA