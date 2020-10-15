İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka

15.10.2020 20:05
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 980 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısını 673 bin 622'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 18 bin 980 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısını 673 bin 622'ye yükseldi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 980 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 673 bin 622'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 138 kişi hayatını kaybederken, salgının başlamasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 293'e yükseldi. Hükümet verilerine göre, İngiltere'de son 24 saat içinde tespit edilen günlük vaka sayısı bir gün öncesine göre 744 kişi azalırken, hayatını kaybedenlerin sayısı dün ve bugün sabit kaldı.

İngiltere Hükümeti, korona virüsün yayılmasını engellemek için bu hafta başında ülkeye yeni yerel kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın üç aşamalı yeni kısıtlamaları duyurmasının ardından bugün Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, başkent Londra'da da yeni kısıtlamaların getirildiği belirtildi. Başkentte, Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni kurallara göre kapalı alanlarda toplanmalar yasaklanırken, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek. Londra ile beraber yeni kurallara uyması gereken York şehri ve İngiltere'nin güneyinde yer alan Essex bölgesi üç aşamalı kısıtlama düzeyindeki "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye taşındı. - MANCHESTER

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka - Son Dakika

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