İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 284 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 284 vaka

12.05.2021 19:22
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 284 vaka, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 284 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 441 bin 975'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 284 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 441 bin 975'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 284 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 441 bin 975'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 640'a yükseldiği aktarıldı.

50 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI

İngiltere'de Covid-19'a karşı aşılama kampanyalarında birinci ve ikinci aşı dozları da dahil olmak üzere toplam 50 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandı. Uzmanlar ise kullanıma sunulan bu aşıların "tesadüfi bir başarı" olmadığını ifade etti.

Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) Aşı Programı sorumlusu Doktor Emily Lawson yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin sıkı çalışması, düzgün planlamalar ve hedefe yönelik uygulamalar sayesinde Covid-19 aşı programının 50 milyondan fazla insana ulaşabildiğini ve aşılama programının başladığı günden bu yana, günde yaklaşık 300 bin doz aşı dozu uygulanıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 35 milyon 722 bin 461 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 18 milyon 438 bin 532 kişiye ise aşının her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİYLE EKONOMİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

İngiltere'de açıklanan resmi rakamlarda, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 1,5 oranında düşüş gösteren İngiltere ekonomisinin, Mart ayında Covid-19 kısıtlamalarının gevşemeye başlamasıyla yükselişe geçtiği kaydedildi. Uzmanlar, okulların ve perakende sektörünün yeniden açılmasıyla, ekonominin geçen Ağustos ayından bu yana yüzde 2,1 oranında büyüdüğünü belirtti.

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, İngiltere'de ekonominin "tekrar yoluna girdiğini" bildirerek, "Bu yıla zor bir başlangıç yapılmasına rağmen, Mart ayındaki ekonomik büyüme geleceğin umut verici bir işareti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu ayın başlarında İngiltere Merkez Bankası, kısıtlamaların kalkmasıyla İngiltere ekonomisinin bu yıl, son 70 yılın en hızlı büyümesini beklediğini kaydetti.

(Aylin Karadeniz/ İHA)

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 284 vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ekonomi, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 284 vaka - Son Dakika


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