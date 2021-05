İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 47 vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 47 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 433 bin 90'a ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 47 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 433 bin 90'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 127 bin 603'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 35 milyon 188 bin 981 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 17 milyon 214 bin 436 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

AĞUSTOS AYINDA VİRÜSÜN YAYILMAYACAĞI BELİRTİLDİ

İngiltere hükümetinin Aşı Görev Gücü Başkanı Clive Dix, korona virüsün önümüzdeki Ağustos ayında İngiltere'de dolaşımda olmayacağını söyledi. Dix yaptığı açıklamada, bu yılın ilerleyen dönemlerinde risk grubunda olan insanlar için güçlendirici aşıların yapılacağını belirterek, Ağustos ayında virüsün yayılmasının duracağını ifade etti.

İngiltere hükümeti ise Temmuz ayının sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılamayı hedeflediğini belirtmişti.

(Aylin Karadeniz/ İHA)