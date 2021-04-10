İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 589 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 589 vaka

10.04.2021 21:57
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 589 vaka, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 589 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 368 bin 45'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 589 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 368 bin 45'e ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayıları ve can kaybındaki düşüş eğilimi devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 589 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 368 bin 45'e ulaştığı belirtildi. Son 24 saat içinde 40 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 80 oldu.

DÜN 2'İNCİ DOZ AŞILAMADA GÜNLÜK REKOR KIRILDI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 32 milyon 10 bin 244 kişinin aşının ilk dozunu aldığı belirtilirken, 6 milyon 991 bin 310 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığını açıkladı.

Dün 450 bin 136 kişiye aşının 2'inci dozunun uygulanması ile 2'inci doz aşılamada günlük rekorun kayıtlara geçtiği belirtildi. Bir önceki rekorun ise geçtiğimiz perşembe günü 96 bin 242 kişinin aşılanması ile kaydedildiği aktarıldı.

İNGİLİZ FİRMALAR "BELİRSİZ PLANLAR" NEDENİYLE UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

İngiliz seyahat şirketi Jet2, İngiltere hükümetinin uluslararası seyahatleri yeniden başlatma planlarında belirsizlik olduğunu söyleyerek, önümüzdeki Haziran ayının sonuna kadar uçuşlarını iptal ettiğini söyledi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın dün yaptığı açıklama ile 17 Mayıs tarihinden itibaren ulusal seyahatlerin yeniden açılacağını duyurması ve ülkelere risk derecelendirmesinin uygulanacağını belirtmesinin ardından İngiliz seyahat firmaları hükümeti "belirsizlik" nedeniyle eleştirdi.

Jet2 CEO'su Steve Heapy, hangi ülkelerin tatilciler açık olacağının belirtilmediğini söyleyerek, "Nitelik ve ayrıntı eksikliği bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Firma, belirsizlikler nedeniyle 23 Haziran'a kadar uçuşlarını iptal ettiğini söyledi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 589 vaka - Son Dakika


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