İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 672 yeni vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 672 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 380 bin 976'ya ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybında düşüş devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 672 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 380 bin 976'ya ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 30 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 191'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, 32 milyon 444 bin 439 kişiye Covid-19 aşısının ilk dozunun, 8 milyon 513 bin 864 kişiye ise her iki dozunun yapıldığı belirtildi.

4.7 MİLYON KİŞİ AMELİYAT OLMAK İÇİN BEKLİYOR

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yaklaşık 4.7 milyon kişinin acil olmayan ameliyatlar ve rutin operasyonlar için beklediğini açıkladı. NHS, kış mevsiminde vaka ve can kayıplarının artmasına rağmen 2 milyon operasyonun gerçekleştiğini belirtirken, tedavi olmak için bekleyen kişi sayısının 2007'den bu yana en yüksek rakama ulaştığını aktardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Birikmiş işlerin üzerinden gelebilmek için, NHS'ye ihtiyaç duyduğu fonu sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Johnson, Covid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluğun arttığını belirterek, "İnsanların ihtiyaç duyduğu tedaviyi almaları gerekiyor" dedi.

HIZLI SONUÇLANAN COVİD-19 TESTLERİ YÜZDE 82 DOĞRU SONUÇ VERİYOR

İngiltere Ulusal Halk Sağlığı, 8 Mart'tan bu yana okulların açılmasıyla öğrencilerin haftada iki kez yaptırdığı hızlı sonuç veren Covid-19 testlerinin yüzde 82 oranında doğru sonuç verdiğini belirtti. Bilim adamları, 30 dakika içinde sonuçlanan testlerin doğruluğuna ilişkin endişelerin ardından testlerin doğruluğunu ispatlandığını ifade etti.

Bristol Üniversitesi'nden İstatistik Profesörü Oliver Johnson, hızlı sonuç veren testlerin pandeminin kontrol edilmesinde önemli bir araç olabileceğini belirtti.

(Aylin Karadeniz/İHA)