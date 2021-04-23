İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka

23.04.2021 20:01
İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 401 bin 109'a ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 401 bin 109'a ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüse (Covid-19) bağlı günlük vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 401 bin 109'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 40 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 385'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 33 milyon 388 bin 637 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 11 milyon 623 bin 671 kişinin ise aşının her iki dozunu da aldığı belirtildi.

50 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 95'i aşılandı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) verilerine göre, ülkede 50 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 95'inin aşılandığı belirtildi. Bu ayın başından itibaren aşılanmaya başlanan 49 ile 45 yaş arasındaki kişilerin ise yüzde 59'unun aşılandığı aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşılama sonuçlarından "çok memnun olduğunu" söyledi. Hancock, hükümetin Temmuz ayı sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılama hedefine doğru ilerlediğini ifade etti.

Covid-19'un evcil hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimali araştırılıyor

Glasgow Üniversitesi'nden bilim adamları, Covid-19'un insanlardan kedilere geçtiği şüphesi ile 2 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Birleşik Krallık'taki kedi popülasyonunu araştıran bir çalışma sonrasında tespit edilen 2 vaka ile insanlardan kedilere Covid-19 bulaştığı sonucuna varıldı.

Evcil hayvanların insanları enfekte etmede rol oynayıp oynayamayacağının da araştırıldığını belirten bilim adamları, şu anda evcil hayvanların insanlara Covid-19 bulaştırdığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtti. Glasgow Üniversitesi'nden Profesör Margaret Hosie, evcil hayvanların potansiyel olarak bulaşmanın devam etmesine izin veren bir "viral rezervuar" görevi görebileceğini ifade etti. - MANCHESTER

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 678 yeni vaka - Son Dakika


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