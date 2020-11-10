İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakası

10.11.2020 21:45
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 532 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 233 bin 775'e, toplam can kaybı ise 49 bin 770'e ulaştı.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 412 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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