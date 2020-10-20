- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali - Son Dakika

- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali

20.10.2020 21:06

- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası Başbakan Johnson'dan Manchester kısıtlama sinyali İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 331 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 762 bin 542'ye yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası

Başbakan Johnson'dan Manchester kısıtlama sinyali

MANCHESTER - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 331 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 762 bin 542'ye yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise artan vakalar üzere Manchester'da en yüksek kısıtlama seviyesine geçileceğini duyurdu.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 331 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 762 bin 542'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 241 kişi hayatını kaybederken, salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 967'ye yükseldi.

Manchester'daki kısıtlamalara Belediye Başkanı Burnham'dan tepki

Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, hükümetin yeni yerel kısıtlamaları kapsamında Manchester'daki kısıtlamaların bir kademe daha ağırlaştırmasına karşı çıkarak, "Daha fazla kısıtlamayı kabul etmek, yoksulluk, evsizlik ve zorluk seviyelerini artıracaktır" ifadelerini kullandı. Burnham, "en düşük gelirli insanları desteklemek için" hükümetin mali desteklerini artırması gerektiğini söylerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda Manchester'daki kısıtlamalara ilişkin net konuştu. Manchester'da en yüksek kısıtlama seviyesine geçeceğini söyleyen Başbakan Johnson, "Birlikte çalışırsak virüsü yenme şansımız daha yüksek olur" dedi.

Manchester'da onaylanması durumunda kısıtlamalar en yüksek seviyeye çıkarılacak

Başbakan Johnson, Liverpool ve Lancashire'da yapılan diğer işletmelerle orantılı olarak Manchester'daki işletmeleri desteklemek için "cömert" bir teklifte bulunduğunu, ancak halk sağlığı durumu göz önüne alındığında Manchester'ın en yüksek kısıtlama seviyesine taşınması gerektiğini söyledi. Johnson, yönetmeliğin Perşembe günü Meclis'te onaylanmasına sonra Manchester'ın Cuma gününden itibaren en yüksek kısıtlama aşamasına gidileceğini söyledi. Üç kademeli yerel kısıtlamalardaki en yüksek kademeye değinen Johnson, barlar, bahis yerleri ve oyun merkezlerinin kapatılacağını hatırlattı.

- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali
- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali
- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali
- İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali

Koronavirüs, Manchester, İngiltere, Başbakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 331 korona virüs vakası- Başbakan Johnson'dan Manchester'da kısıtlama sinyali - Son Dakika

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