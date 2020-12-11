İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 672 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 672 vaka

11.12.2020 22:26
İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 672 vaka, System.String[]

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 672 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 455'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 672 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 455'e yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 21 bin 672 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 809 bin 455'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 424 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 63 bin 506'ya yükseldi.

Karantina süresi 10 güne düştü

İngiltere'de korona virüs tespit edilen kişilerle temas edenlerin zorunlu karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü. Hem korona virüs tespit edilen kişilerle olan temaslarda, hem de yurt dışından İngiltere'ye yapılan seyahatlerde karantinanın 10 gün olacağı belirtildi. 14 Aralık'tan itibaren başlayacak olan yeni karantina süresi, İngiltere, İskoçya Kuzey İrlanda ve Galler'de geçerli olacak.

Londra'da vaka sayıları artıyor

İngiltere'de 2 Aralık'ta sona eren ulusal kısıtlamaların ardından İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, (ONS) 5 Aralık haftasında başkent Londra ve İngiltere'nin doğusunda korona virüs vaka sayılarında artış olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, vakaların artmakta olduğu Londra, Kent ve Essex'in virüsten kötü etkilenen bölgelerinde ortaokul öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri için toplu testlerin uygulanacağını duyurmuştu.

(İHA)

İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 672 vaka

Koronavirüs, İngiltere, Karantina, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 21 bin 672 vaka - Son Dakika


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