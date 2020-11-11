İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 950 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 950 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 256 bin 725'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 950 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 595 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 256 bin 725'e, toplam can kaybı ise 50 bin 365'e ulaştı.