İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 65 Covid-19 vakası - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 65 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 965 bin 340'a yükseldi.

İngiltere'de korona virüs hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 65 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 942 bin 275'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 280 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 45 bin 955'e yükseldi.

Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında uygulanan yerel kısıtlamaları genişleten İngiltere hükümeti, Oxford şehrinde Cumartesi gününden itibaren kısıtlamaların "orta" seviyeden "yüksek" seviyeye taşınacağını duyurdu. Kademeli yerel kısıtlamalara göre orta seviyedeki kısıtlama bölgelerinde iç ve dış mekanlarda 6 kişiden fazla grupların toplanması yasak olurken, bar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapatılması gerekiyor. Cumartesi gününden itibaren "yüksek" seviyedeki kısıtlamaların uygulanmaya başlayacağı Oxford'da orta seviyedeki kısıtlamalara ek olarak, farklı hane bireylerinin kapalı mekanlarda buluşmaları tamamen yasaklanacak. Yalnızca Oxford şehir bölgesini kapsayacak olan yüksek seviye kısıtlamaların Oxfordshire bölgesi genelinde artırılması bekleniyor.

Oxford şehrinde vakaların artmaya devam etmesi ile açıklamada bulunan yerel yöneticiler, yeni kısıtlamaların uygulanması için "uygun zaman" olduğunu ifade ederek, "Virüsün bölgede çok daha geniş bir yaş aralığına yayıldığını ve artık vakaların kentsel bölgelerdeki insanlarla sınırlı olmadığını" aktardı.

Öte yandan yarından itibaren en yüksek kısıtlama seviyesine taşınacak olan Nottinghamshire bölgesi ile beraber Merseyside, Greater Manchester, Yorkshire, Lancashire gibi kuzey İngiltere'nin geniş bir kesimini kapsayan bölgelerde en yüksek kısıtlamalar uygulanıyor. Bu bölgelerde yaşayan insanların en yüksek kısıtlama kuralları gereğince iç veya dış mekanlarda farklı hanelerde yaşayan kişilerle buluşmaları yasaklanırken, barlar tamamen kapalı tutuluyor. Bölge sakinlerinin yaşadıkları bölge dışına seyahat etmeleri ise yasak. - MANCHESTER