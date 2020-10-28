İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası

28.10.2020 22:00

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 701 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 942 bin 275'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 701 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 942 bin 275'e yükseldi.

Avrupa genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakaların önüne geçilemiyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 701 yeni korona virüs vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 942 bin 275'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 310 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı ise 45 bin 675'e yükseldi.

İNGİLTERE'NİN KUZEYİNDE KISITLAMALAR ARTTIRILDI

Korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında uygulanan yerel kısıtlamaları genişleten İngiltere hükümeti, bugün Nottinghamshire bölgesinde Cuma gününden itibaren en yüksek kısıtlama seviyesinin uygulanacağını duyurdu. Merseyside, Greater Manchester, Yorkshire, Lancashire gibi İngiltere'nin kuzeyinin geniş bir kesimini kapsayan en yüksek kısıtlamalar, bu bölgelerde yaşayanların iç veya dış mekanlarda, farklı hanelerde yaşayan diğer kişilerle buluşmalarını yasaklarken, bölgedeki barların tamamen kapatılması ve restoranların ise yerel saat ile 22.00'da kapatılması kurallarını içeriyor. Nottinghamshire bölgesinin en yüksek kısıtlama seviyesine taşınmasının yanı sıra bu bölgede saunalar ve buhar odaları, dövme salonları, solaryum ve manikür salonlarının da kapatılacağı açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Nottinghamshire genelinde enfeksiyon oranlarının keskin bir şekilde arttığını ve bu nedenle virüsü durdurmak için önlemler alınması gerektiğini söyleyerek, "Yerel liderlere destekleri için teşekkür etmek ve gerçek bir direnç gösteren Nottinghamshire halkına şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

(İHA)

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası

Koronavirüs, Manchester, İngiltere, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 701 korona virüs vakası - Son Dakika

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