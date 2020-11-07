İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 957 yeni vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 957 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 171 bin 441'e yükseldi.

Avrupa'da hızla artmaya devam eden korona virüs salgını kontrol altına alınamıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 24 bin 957 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 1 milyon 171 bin 441'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 413 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 888'e yükseldiğini belirtti.

DANİMARKA KARANTİNA LİSTESİNE ALINDI

Danimarka'da çiftlik hayvanlarından insanlara bulaşabilen ve mutasyona uğramış bir korona virüs türünün tespit edilmesinin ardından İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Birleşik Krallık'ta halkı güvende tutmak en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Shapps, Danimarka'nın güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurarak, bugün yerel saatle 04.00'dan itibaren Danimarka'dan İngiltere'ye gelen kişilere 14 gün karantina şartı getirildiğini aktardı.

Shapps'ın karantina uygulamasının başlamasından yalnızca iki saat önce yaptığı resmi açıklamayı, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, "çok sert bir adım" olarak nitelendirdi.

(Aylin Karadeniz/İHA)