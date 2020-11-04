- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı - Son Dakika

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı

04.11.2020 20:25

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a yükseldi.

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası

İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı

MANCHESTER - İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a yükseldi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 492 kişi hayatını kaybederken, Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçilemiyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 99 bin 59'a ulaştığını bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 492 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 47 bin 742'ye yükseldi.

Kitlesel Covid-19 test programı

Artan korona virüs vakaları nedeniyle Perşembe gününden itibaren dört haftalık bir ulusal sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan İngiltere'de Cuma gününden itibaren kitlesel Covid-19 pilot testi programı başlatılacak. Pilot uygulama öncelikle korona virüs vakalarının en fazla görüldüğü şehirlerden biri olan Liverpool'da başlayarak testlerin başarısına göre milyonlarca kişiyi kapsayacak şekilde ülke geneline genişletilecek.

İngiltere hükümeti Liverpool'da uygulanacak olan pilot testin laboratuvar işlemine gerek kalmadan daha hızlı sonuçlar vereceğini belirterek herkese iki haftada bir korona virüs testi yapılacağını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson pilot uygulamayla ilgili, "Bu testler, belirti göstermeyen ve farkında olmadan hastalık bulaştıran binlerce kişiyi tespit etmemizi sağlayacak" ifadesini kullandı.

- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı
- İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı

Koronavirüs, İngiltere, Mayıs, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt Enkazdan 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın babası: Binada çimento kullanılmamış Son Dakika: Türkiye'de 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2391 yeni hasta tespit edildi Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edilen 109 yaşındaki Penbe Peker hayatını kaybetti İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı taşıyan beton kolonların görüntüsü endişelendiriyor
DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler         
20:26
Başakşehir, Manchester United karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Başakşehir, Manchester United karşısında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu         
19:51
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilk yorum: Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı Trump'tan bazı eyaletlerde geriye düşmesine ilk yorum: Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı         
18:49
Suç makinesi karı-koca saklandıkları kömürlükte yakalandı Suç makinesi karı-koca saklandıkları kömürlükte yakalandı         
17:59
Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu         
17:08
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gaf dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gaf dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 20:39:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 korona virüs vakası- İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en yüksek ölü sayısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei