İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 yeni koronavirüs vakası
04.11.2020 19:24
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 25 bin 177 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 492 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59'a, toplam can kaybı ise 47 bin 742'ye ulaştı.
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