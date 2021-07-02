İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 125 vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 125 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 855 bin 169'a ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 125 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 855 bin 169'a ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 27 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 128 bin 189'a yükseldi.

45 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 45 milyon 13 bin 503 kişinin aşının ilk dozunu aldığı ve yetişkin nüfusun yüzde 85.5'inin ilk doz aşısını yaptırdığı belirtildi. Son 24 saatte 193 bin 66 kişiye aşının ikinci dozunun uygulanması ile toplamda 33 milyon 241 bin 265 kişinin iki doz aşılandığı aktarıldı. İngiltere'de yetişkin nüfusun yüzde 63.1'i tamamen aşılandı.

Görevine yeni atanan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkedeki Covid-19 aşılama kampanyası ile "27 binden fazla hayat kurtaran olağanüstü bir başarı" elde edildiğini söyledi. Yeni Sağlık Bakanı Javid, kampanyanın son aşamasında aşı sırası gelen gençlerin de aşı olmaları gerektiğini ifade etti.

(Aylin Karadeniz/İHA)