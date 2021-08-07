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İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 vaka

07.08.2021 19:12
İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 vaka, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 42 bin 252'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 42 bin 252'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 28 bin 612 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 42 bin 252'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 103 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 130 bin 281'e yükseldi.

Bakanlık tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 665 kişiye aşının ilk dozunun uygulanmasıyla toplam 46 milyon 997 bin 495 kişi aşılandı. Son 24 saatte 162 bin 827 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı ve toplamda 39 milyon 210 bin 356 kişinin tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, ülkede yetişkin nüfusun yüzde 88.9'una aşının ilk dozu, yüzde 74.1'ine ise aşının her iki dozu uygulandı.

Hastanede tedavi gören 5 bin 631 kişiden 871'i solunum cihazına bağlı

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Covid-19 nedeniyle 5 bin 631 kişi Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) hastanelerinde tedavi görürken, bunlardan 871'i ise solunum cihazına bağlı bulunuyor. NHS tarafından yapılan son açıklamada ise, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan her 5 kişiden 1'inin 18 ila 34 yaşları arasında olduğu belirtilmişti.

Uzmanlar yeni bir ulusal karantina beklemiyor

İngiltere'de bilim adamları, kısıtlamaların kaldırılması, okulların açılması ve insanların evden çalışmayı bırakmaları gibi sebepler nedeniyle Eylül ayında Covid-19 vakalarının tekrar artmasının beklendiğini ancak yine de bunun yeniden karantina uygulama zorunluluğu getirmeyeceğini açıkladı.

Imperial College London'dan Epidemiyoloji Profesörü Neil Ferguson, "Daha önce uyguladığımız türden yeni bir sokağa çıkma yasağına ihtiyacımız olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Sajid Javid daha önce yaptığı açıklamada, kısıtlamaların kaldırılmasıyla yaz boyunca günlük vaka sayısının 100 binin üzerine çıkabileceğini söylemişti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 28 bin 612 vaka - Son Dakika


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