İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 79 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 79 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 813'e ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 79 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 813'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde bin 245 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybı da 104 bin 371'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 7,8 milyon insanın aşılandığı belirtildi.

NOVAVAX AŞISI YÜZDE 89 ETKİNLİK GÖSTERİYOR

İngiltere'de büyük ölçekli aşı denemelerinde Novavax'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89 etkili olduğu açıklandı. İki doz halinde verilen Novavax aşısının Birleşik Krallık'taki denemelerinde Covid-19'u önlemede yüzde 89,3 etkili olduğu belirtildi. Novavax'ın CEO'su Stan Erck, Birleşik Krallık'taki denemelerin sonuçlarının "muhteşem" olduğunu, aşının Güney Afrika'daki etkinliğinin ise "beklenenin üstünde" olduğunu söyledi.

Novavax aşı dozlarının İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından kullanımının onaylanması halinde bu yılın ikinci yarısında dağıtılması bekleniyor.

JOHNSON & JOHNSON AŞISI YÜZDE 66 ETKİLİ

Johnson & Johnson'ın korona virüs aşısının tek dozunun yüzde 66 etkili olduğu açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylanması halinde, ülkenin aşı programını "önemli ölçüde destekleyebileceğini" söyledi. İngiltere, aşıdan 30 milyon sipariş etti.

"AŞI TEDARİKİ KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"

AB, aşı sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İngiltere'nin ürettiği aşı dozlarının Avrupa'ya yönlendirilmesini talep etmişti. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Birleşik Krallık'ta üretilen Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının AB'ye tedarikinde "kesinti olmayacağını" söyledi. Gove, "planlanan ve ödenen malzemelerin" tedarikinin devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, AstraZeneca daha önce vaat ettiği dozların yalnızca bir kısmını teslim edebileceğini söylemişti.

İngiltere'de son 24 saatte 29 bin 79 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 813'e ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 29 bin 79 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 772 bin 813'e yükseldi. Ülkede son 24 saat içinde bin 245 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, toplam can kaybı da 104 bin 371'e yükseldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre toplamda 7,8 milyon insanın aşılandığı belirtildi.

NOVAVAX AŞISI YÜZDE 89 ETKİNLİK GÖSTERİYOR

İngiltere'de büyük ölçekli aşı denemelerinde Novavax'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının yüzde 89 etkili olduğu açıklandı. İki doz halinde verilen Novavax aşısının Birleşik Krallık'taki denemelerinde Covid-19'u önlemede yüzde 89,3 etkili olduğu belirtildi. Novavax'ın CEO'su Stan Erck, Birleşik Krallık'taki denemelerin sonuçlarının "muhteşem" olduğunu, aşının Güney Afrika'daki etkinliğinin ise "beklenenin üstünde" olduğunu söyledi.

Novavax aşı dozlarının İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından kullanımının onaylanması halinde bu yılın ikinci yarısında dağıtılması bekleniyor.

JOHNSON & JOHNSON AŞISI YÜZDE 66 ETKİLİ

Johnson & Johnson'ın korona virüs aşısının tek dozunun yüzde 66 etkili olduğu açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylanması halinde, ülkenin aşı programını "önemli ölçüde destekleyebileceğini" söyledi. İngiltere, aşıdan 30 milyon sipariş etti.

"AŞI TEDARİKİ KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"

AB, aşı sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için İngiltere'nin ürettiği aşı dozlarının Avrupa'ya yönlendirilmesini talep etmişti. İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, Birleşik Krallık'ta üretilen Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının AB'ye tedarikinde "kesinti olmayacağını" söyledi. Gove, "planlanan ve ödenen malzemelerin" tedarikinin devam edeceğini belirtti.

Öte yandan, AstraZeneca daha önce vaat ettiği dozların yalnızca bir kısmını teslim edebileceğini söylemişti.

(İHA)