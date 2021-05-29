İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 398 vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 398 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 480 bin 945'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayıları yeniden artmaya başladı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 398 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 480 bin 945'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 775'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 39 milyon 68 bin 346 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 24 milyon 892 bin 416 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Hükümete erken önlem alma çağrısı

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Tim Gowers, İngiltere'deki Covid-19 vakalarındaki artıştan endişe duyduğunu belirterek, hükümetin "geç önlem alma hatasını tekrarlamaması gerektiğini" ifade etti. Gowers, vakaların katlanarak arttığını ve bir süre daha artışın devam edeceğini belirtti.

İngiltere'de virüsün yayılım hızını belirleyen R sayısının şu anda 1.1'e yükseldiği bilinirken, Profesör Gowers R sayısının daha fazla yükselmesi halinde hükümetin yeniden harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Aylin Karadeniz/ İHA)