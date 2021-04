İngiltere'de son 24 saatte 3 bin 568 yeni vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 568 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 373 bin 343'e ulaştı.

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı düşüş göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 3 bin 568 vakanın kaydedilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 373 bin 343'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 127 bin 100'e yükseldiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplam 32 milyon 190 bin 576 kişinin aşının ilk dozunu aldığı belirtilirken, 7 milyon 656 bin 205 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı açıklandı.

MAĞAZA GİRİŞLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İngiltere'de aylardır uygulanan Covid-19 kısıtlamaları bugün itibarıyla hafifletilirken, birçok işletme yeniden açıldı. İngiltere'deki mağazalar, kuaförler, restoranlar, barlar, eğlence merkezleri yeniden açıldı. İngilizler aylar sonra ilk kez alışveriş yaparken, ana caddelerdeki perakendecilerin önünde uzun kuyruklar olduğu görüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mazağa ve restoranların yeniden açılmasıyla ilgili "sorumlu davranmaya" çağırdı.

"ASTIM İLACI COVİD-19 TEDAVİSİNDE İNSANLARIN DAHA HIZLI İYİLEŞMESİNİ SAĞLAYABİLİR"

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, astımı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan bir ilacın Covid-19 tedavisinde insanların daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olabileceği belirtildi. Oxford Üniversitesi'nden araştırma ekibi, günde iki kez kullanılan Budesonit adlı ilacın erken semptomlarda 50 yaş üstü birçok kişiye fayda sağlayabileceğini belirtti. İlacın hastaneye yatışları azaltabileceğine dair işaretler olduğu ifade edildi.

NHS İngiltere'nin Ulusal Tıbbi Direktörü Prof Stephen Powis ise, şimdiye kadarki deneme sonuçlarından "memnun" olduğunu ve pratisyen hekimlerin hastalarla "ortak bir karar görüşmesinden" sonra reçete yazabileceğini açıkladı.

