- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 4 yeni vaka - Son Dakika

- İngiltere'de son 24 saatte 30 bin 4 yeni vaka

MANCHESTER - İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 4 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 647 bin 463'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 30 bin 4 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 3 milyon 647 bin 463'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 610 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 97 bin 939'a yükseldi.

Hancock: "Karantinanın kalkmasına çok uzun yol var"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, daha hızlı yayılan ve daha ölümcül olduğu tespit edilen korona virüs mutasyonu nedeniyle "gerçekten endişeli" olduğunu ve ülke genelinde uygulanmakta olan karantinanın kaldırılabilmesi için "çok uzun yol" olduğunu belirtti.

Hancock, mevcut kısıtlamaların vaka sayılarını aşağı çekmeye yardımcı olduğunu, ancak kısıtlamaların kaldırılabilmesi için yeterli olmadığını ifade etti. Sağlık Bakanı Hancock, korona virüs nedeniyle İngiltere'deki okulların Paskalya dönemine kadar kapalı kalabileceğini belirtti.

Hancock, herkesin mutasyona uğrayan virüs hakkında endişeli olmasını ve kurallara uyması gerektiğini belirtirken, İngiltere'de 80 yaş ve üzeri olan vatandaşların yüzde 75'ine Covid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İngiltere'de toplam 6,3 milyon kişi Covid-19'a karşı aşılandı.