Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka - Son Dakika
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Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

27.12.2020 22:47

- Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686'ya yükseldi.

- Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka

PARİS - Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686'ya yükseldi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 822 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 559 bin 686'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 175 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Fransa'da toplam can kaybı 62 bin 746 yükseldi. Ülke genelinde bin 118'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 715 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa'da genelinde aşı dağıtımları başlarken, ülkedeki ilk Covid-19 aşısı 78 yaşında bir kadına yapıldı.

Kaynak: İHA
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da son 24 saatte 8 bin 822 yeni vaka - Son Dakika
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