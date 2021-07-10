İngiltere'de son 24 saatte 32 bin 367 vaka - Son Dakika

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 367 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 89 bin 893'e ulaştı.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 30 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 367 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 89 bin 893'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 34 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı da 128 bin 399 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 88 bin 675 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 45 milyon 786 bin 550 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 166 bin 883 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 34 milyon 541 bin 129 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 30.7 artarken, hastaneye yatışların ise yüzde 55.9 arttığı belirtildi. Covid-19 nedeniyle can kaybı sayısının da bir önceki haftaya göre yüzde 43.1 artış gösterdiği kaydedildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)