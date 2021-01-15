İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 vaka tespit edildi - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 55 bin 761 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a ulaştı.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kaybı sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 55 bin 761 Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19'a ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde bin 280 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının da 87 bin 295'e ulaştığı belirtildi.

ÜLKEYE GİRİŞLERDE COVİD-19 TESTİ ŞARTI GETİRİLDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Pazartesi günü yerel saatle 04: 00 itibariyle İngiltere'ye giriş yapacak olan herkesin Covid-19 test sonucu sunması gerektiğini söyledi. İngiltere'ye gelecek kişilerin son 72 saat içinde Covid-19 testinin negatif sonuçlanması gerektiğini söyleyen Johnson, seyahat kısıtlamalarının bir ay boyunca süreceğini, ancak gerektiği takdirde uygulamanın uzatılabileceğini ifade etti.

Johnson, dün çeyrek milyon kişinin Covid-19 aşısı olduğunu belirterek ülkedeki aşılamanın ilerlediğini belirtti. Johnson, aşılardaki ilerleme nedeniyle insanların enfeksiyon riski konusunda kayıtsız olmamaları gerektiğini vurgulayarak, tedbirleri gevşetmenin sonuçlarının "ölümcül" olacağını söyledi.

(İHA)