İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 42 bin 143'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 7 bin 108 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 453 bin 264'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 bin 252 kişinin hastanelerde tedavisi sürerken, bunlardan 312'si yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de salgının başından bu yana görülen günlük vaka sayısı ilk kez dün 7 binin üzerine çıkmıştı.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta iki kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek ay ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede 24 Eylül'de yürürlüğe yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülmüştü.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren ise 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası iki katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

İngiltere, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 7 bin 108 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

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