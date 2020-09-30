İtalya'da son 24 saatte 1851 yeni koronavirüs vakası
İtalya'da son 24 saatte 1851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 1851 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 314 bin 861'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 1851 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 19 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 314 bin 861'e, toplam can kaybı ise 35 bin 894'e ulaştı. Ülkede 227 bin 704 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
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