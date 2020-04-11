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İngiltere'de son 24 saatte 917 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka ve ölüm bilançosu yükselişe geçti.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka ve ölüm bilançosu yükselişe geçti. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak, 9 bin 875 oldu.
İngiltere'de 11 yaşındaki bir koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesiyle virüsten kaynaklı ölümler son 24 saatte 917 artarak, 9 bin 875 oldu. Yetkililer hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun, altta yatan başka sağlık sorunları olmadığını belirtti. Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı ise 24 saatte 5 bin 233 kişi artarak 78 bin 991'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:09 Kaynak: DHA
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