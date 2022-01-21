Üye Girişi
İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 vaka - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 vaka

21.01.2022 19:42
İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 vaka

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 95 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 salgınında son 24 saatte 95 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi.

İngiltere'de Covid-19 salgınında vaka sayıları 100 binin altına düştü. Ülkede son 24 saatte 95 bin 787 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyon 709 bin 59'a yükseldi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı ise 153 bin 490'a ulaştı. İngiltere'de 664'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 976 kişinin Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 65 bin 203 kişiye hatırlatıcı Covid-19 aşısının yapılmasıyla 12 yaştan büyük nüfusun yüzde 63,9'unun 3 doz aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 33 bin 674 kişinin 2'nci doz, 17 bin 806 kişinin ise 1'inci doz Covid-19 aşısını aldığı belirtildi. Ülkede nüfusun yüzde 90.7'si en az 1 doz, yüzde 83,6'sı ise iki doz aşılandı.

(Aylin Albayrak/ İHA)

YORUMLAR
500

Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 vaka - Son Dakika


Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkardılar Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkardılar         
19:41
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı Uçakta olay yaratan iddia: Uyuyan kadın yolcunun göğsüne dokunurken yakalandı         
17:32
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti Genç öğretmen, karne günü 13. kattaki balkonundan düşüp hayatını kaybetti         
13:18
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti, 72 bin 555 yeni vaka tespit edildi
19:40 Kar altında kaybolan araçlarını 4 gün sonra çıkardılar
19:29 THY, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı uçuşlarını iptal etti
19:29 Öğrencilerine son kez karne veren öğretmen tören sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti
19:11 Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
19:10 Galatasaray-Trabzonspor maçı oynanacak mı?
19:09 Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 önemli başlık sürekli bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim
18:41 Ölen adamın evinin çevresini kazan polis ekipleri, karşılaştıkları manzarayla dehşete düştü!
18:28 İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 19:53:31. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de son 24 saatte 95 bin 787 vaka - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement